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06 вересня 2019, пʼятниця, 13:53 21
Економіка 2019-09-06T22:00:06+03:00
Українські Новини
МХП зацікавлений у купівлі землі

МХП зацікавлений у купівлі землі

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) зацікавлена ​​у придбанні землі після скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це Українським Новинам повідомила фінансовий директор МХП Вікторія Капелюшна.

"Чи будемо ми тим гравцем, який буде купувати землю? Швидше, так. Будемо дивитися на ціни", - сказала вона.

При цьому Капелюшна заявила, що не очікує початкового великого попиту на продаж ділянок селянами.

В цілому МХП вітає відкриття ринку землі і вважає такий крок необхідним для розвитку галузі.

Зі слів Капелюшної, наразі 25% EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) припадає на напрям сільського господарства.

Крім того, фіндиректор зазначила, що компанія перебуває на етапі продажу Снятинської птахофабрики і залишків виробленої на ній продукції.

"Її внесок в нашу EBITDA менший ніж 1%, тому очікувати від цієї фабрики значної вартості не доводиться", - прокоментувала вона питання про ринкову вартість фабрики.

Як повідомляли Українськi Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що орієнтовний термін запуску ринку землі - літо 2020 року.

В липні МХП заявив про припинення виробництва фуа-гра і гусячого м'яса до вересня 2019 року, а також про рішення продати Снятинську птахофабрику.

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