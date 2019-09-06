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06 сентября 2019, пятница, 12:06 231
Президент 2019-09-06T14:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил запорожским губернатором Туринка

Зеленский назначил запорожским губернатором Туринка

Виталий Туринок. Фото:
Виталий Туринок. Фото: "Первый Запорожский"

Президент Владимир Зеленский назначил бизнесмена Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №659 от 5 сентября, передают Українськи Новини.

Туринок в 2003-2011 годах был председателем правления Ривненского домостроительного комбината, с 2012 года - менеджером по вопросам регионального развития этого комбината.


Как сообщали Українськi Новини, 21 августа Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента о назначении председателем Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского, Запорожской обладминистрации - Виталия Туринка, Ривненской - Виталия Коваля.

Председатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок задекларировал 484 157 гривен доходов за 2018 год.

В собственности Туринка недвижимости нет, его жена владеет домом площадью 737,5 кв. м и квартирой площадью 71,78 кв. м в Запорожье, а также арендует земельный участок площадью 2,884 тыс. кв. м в Запорожье.

У Туринка нет автомобиля, его жена владеет автомобилем Mazda 6, купленным в 2018 году за 807 тыс. гривен.

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