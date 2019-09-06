Голова НАЗК у серпні заробив 96 тис. гривень

Заробітна плата голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Олександра Мангула в серпні склала 96 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

Оклад Мангула склав 36,2 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 18 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 36,2 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 5,4 тис. гривень, індексація - 174 гривні.

Заступник голови НАЗК Станіслав Патюк заробив за серпень 86,5 тис. гривень (оклад - 34,4 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 12,4 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 34,4 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 5,2 тис. гривень, індексація - 215 гривень).

Колишня голова, а нині член агентства Наталія Корчак заробила в серпні 175,7 тис. гривень.

Члени НАЗК Олександр Скопич і Олександр Серьогін заробили за серпень 177,3 тис. гривень та 32,6 тис. гривень відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата голови НАЗК Мангула в липні склала 258 тис. гривень.

Крім того НАБУ і САП просили Рябошапку узгодити підозра екс-голові НАЗК Корчак.