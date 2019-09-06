Рада направит законопроекты об изменениях в Конституцию на рассмотрение "Венецианской комиссии", - Разумков

Верховная Рада направит законопроекты относительно внесения изменений в Конституцию на рассмотрение Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").\r\nОб этом председатель Рады Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.\r\n"Если мы говорим о "Венецианской комиссии" - одно другому не мешает, и мы об этом говорили во время заседания. Мы направляем это в Конституционный Суд, но после этого мы также готовы отправить в комиссию, чтобы она дала свое заключение", - сказал Разумков.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховная Рада просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1027 Президента Владимира Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.\r\nРанее Министерство юстиции назвало популистским и реваншистским законопроект Президента Владимира Зеленского о люстрации чиновников времен президентства Петра Порошенко и требует направить его на анализ в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").