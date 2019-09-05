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  • "Еще будут оставаться серьезные вопросы жизни и смерти": США отреагировало на освобождение Цемаха
05 сентября 2019, четверг, 21:32 40
Политика 2019-09-05T21:45:01+03:00
Українські Новини
"Еще будут оставаться серьезные вопросы жизни и смерти": США отреагировало на освобождение Цемаха

"Еще будут оставаться серьезные вопросы жизни и смерти": США отреагировало на освобождение Цемаха

Американский сенатор Крис Мерфи надеется, что ожидаемое взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между странами и освободить в будущем еще больше человек. Об этом он сказал на брифинге в четверг, 5 сентября, возле здания Офиса президента Украины, отвечая на вопрос журналистов об освобождении фигуранта дела по рейсу MH17 Владимира Цемаха, передает "Радио Свобода".

"Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, которых удерживают в России, будет освобождено", - сказал он.

Мерфи считает, что взаимное освобождение удерживаемых лиц будет важным сигналом, что отношения между Украиной и Россией "могут быть разными".

"Еще будут оставаться серьезные вопросы "жизни и смерти", но освобождение заложников будет важным серьезным шагом", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, члены европейского парламента в письме обратились к президенту Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.

Также освобождение Цемаха прокоментовали нидерландские следователи.

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