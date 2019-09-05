Курс рубля просел в обменниках Киева

В четверг, 5 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 4 сентября, вырос на 2 копейки и составляет 3,43 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи понизился на 2 копеек до 3,90 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 5 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,43\r\n\r\n\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n3,73\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 3 коп. до 25,28 UAH\/USD.\r\nТем временем безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.\r\nТакже Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.