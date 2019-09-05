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05 сентября 2019, четверг, 11:19 109
Финансы 2019-09-05T11:19:48+03:00
Українські Новини
Курс рубля просел в обменниках Киева

Курс рубля просел в обменниках Киева

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 5 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 4 сентября, вырос на 2 копейки и составляет 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 2 копеек до 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 5 сентября:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,43

3,90

Максимальный

3,73

5,00

Минимальный

2,50

3,70

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 3 коп. до 25,28 UAH/USD.

Тем временем безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.

Также Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.

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