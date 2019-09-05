Курс рубля просел в обменниках Киева

В четверг, 5 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 4 сентября, вырос на 2 копейки и составляет 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 2 копеек до 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 5 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,43 3,90 Максимальный 3,73 5,00 Минимальный 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 3 коп. до 25,28 UAH/USD.

Тем временем безналичный курс доллара в Украине в августе вырос на 0,1% до 25,16 грн, наличный курс – на 0,5%, до 25,293 грн за доллар в то время, как доллар после резкого падения взлетел в цене. Средний размер спреда по наличным операциям с американской валютой составил 1,2%.

Также Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.