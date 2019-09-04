Директор Института законодательства Рады проходит в парламент от "Слуги народа" вместо назначенной замруководителя Офиса Президента

Директор Института законодательства Верховной Рады Александр Копиленко пройдет в парламент от партии "Слуга народа" после досрочного прекращения полномочий Анны Коваленко, которую Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента.\r\nОб этом свидетельствует избирательный список "Слуги народа", передают Українські Новини.\r\nКоваленко прошла в Раду по списку "Слуги народа", поэтому после досрочного прекращения ее полномочий в связи с новой должностью следующим претендентом на прохождение в парламент является кандидат под №135 в списке - Копиленко.\r\nЕму 58 лет, юрист.\r\nВ 1990-2002 году он работал в аппарате парламента на должностях консультанта и заместителя руководителя юридического управления, при этом в 1998-2002 годах занимал должность советника председателей Рады Александра Ткаченко и Ивана Плюща.\r\nВ 2002-2013 и 2014-2019 годах - директор Института законодательства Рады, а в 2013-2014 - член Центральной избирательной комиссии.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа Рада назначила премьер-министром замруководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, министром иностранных дел - замруководителя Офиса Вадима Пристайко, а 30 августа Зеленский назначил генеральным прокурором замруководителя Офиса Руслана Рябошапку.