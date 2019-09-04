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04 сентября 2019, среда, 21:18 24
Верховная Рада и партии 2019-09-04T21:19:41+03:00
Українські Новини
Директор Института законодательства Рады проходит в парламент от "Слуги народа" вместо назначенной замруководи

Директор Института законодательства Рады проходит в парламент от "Слуги народа" вместо назначенной замруководителя Офиса Президента

Директор Института законодательства Верховной Рады Александр Копиленко пройдет в парламент от партии "Слуга народа" после досрочного прекращения полномочий Анны Коваленко, которую Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента.

Об этом свидетельствует избирательный список "Слуги народа", передают Українські Новини.

Коваленко прошла в Раду по списку "Слуги народа", поэтому после досрочного прекращения ее полномочий в связи с новой должностью следующим претендентом на прохождение в парламент является кандидат под №135 в списке - Копиленко.

Ему 58 лет, юрист.

В 1990-2002 году он работал в аппарате парламента на должностях консультанта и заместителя руководителя юридического управления, при этом в 1998-2002 годах занимал должность советника председателей Рады Александра Ткаченко и Ивана Плюща.

В 2002-2013 и 2014-2019 годах -  директор Института законодательства Рады, а в 2013-2014 - член Центральной избирательной комиссии.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Рада назначила премьер-министром замруководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, министром иностранных дел - замруководителя Офиса Вадима Пристайко, а 30 августа Зеленский назначил генеральным прокурором замруководителя Офиса Руслана Рябошапку.

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