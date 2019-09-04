Зеленский уволил начальника СБУ в Херсонской области

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Эдуарда Крицина.

Об этом сказано в указе Президента №651 от 4 сентября, передают Українськi Новини.

"Освободить Крицина Эдуарда Владимировича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области", - сказано в нем.

В документе не указана причина увольнения.

Напомним, ранее Порошенко назначил Крицина начальником управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.



Также Зеленский назначил начальником управления СБУ в Житомирской области Головаша вместо Панасюка.

Ранее Зеленский выступил за увольнение начальников управлений Службы безопасности Украины в Ривненской, Волынской и Житомирской областях из-за неэффективной борьбы с незаконной добычей янтаря.



Кроме того, Президент назначил сопредседателями комиссии по вопросам правовой реформы заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко Николая Буроменского.



Тем временем Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим операции Объединенных сил (ООС).