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04 сентября 2019, среда, 18:07 76
Президент 2019-09-04T19:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил начальника СБУ в Херсонской области

Зеленский уволил начальника СБУ в Херсонской области

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Эдуарда Крицина.

Об этом сказано в указе Президента №651 от 4 сентября, передают Українськi Новини.

"Освободить Крицина Эдуарда Владимировича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области", - сказано в нем.

В документе не указана причина увольнения.

Напомним, ранее Порошенко назначил Крицина начальником управления Службы безопасности Украины в Харьковской области


Также Зеленский назначил начальником управления СБУ в Житомирской области Головаша вместо Панасюка.

Ранее Зеленский выступил за увольнение начальников управлений Службы безопасности Украины в Ривненской, Волынской и Житомирской областях из-за неэффективной борьбы с незаконной добычей янтаря.

Кроме того, Президент назначил сопредседателями комиссии по вопросам правовой реформы заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку и профессора кафедры международного права Киевского национального университета имени Т. Шевченко Николая Буроменского. 

Тем временем Зеленский назначил Владимира Кравченко командующим операции Объединенных сил (ООС).

Больше новостей о: СБУ Херсонская область Владимир Зеленский Эдуард Крицин

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