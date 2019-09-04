Офис крупных налогоплательщиков предъявил "Арселор Миттал Кривой Рог" претензии на 9 млрд гривен после проверки предприятия

Офис крупных налогоплательщиков предъявил "Арселор Миттал Кривой Рог" претензии на 9 млрд гривен после проверк

Офис крупных налогоплательщиков предъявил "Арселор Миттал Кривой Рог", в офис которого накануне СБУ пришла с проверкой, претензии на 9 млрд гривен в результате проверки предприятия.

Об этом сообщил глава офиса Евгений Бамбизов, передают Українські Новини.

Претензии офиса к предприятию касаются рентной платы (на 3 млрд гривен), платы за землю, работы с предприятиями с признаками фиктивности, налога на прибыль.

Бамбизов уточнил, что материалы проверки готовы передать в правоохранительные органы.

"Мы готовы к возможным разбирательствам в суде и думаю, что успешно пройдем все инстанции", - сказал он.

Бамбизов добавил, что на офис из-за этой проверки велось давление, в том числе кампания по дискредитации.

Как сообщали Українські Новини, "Арселор Миттал Кривой Рог" заявляет о негативном влиянии роста стоимости электричества на себестоимость своей продукции.



Ранее СБУ заявила, что выявила нарушения радиационной безопасности на комбинате "Арселор Миттал Кривой Рог", однако предприятие отрицает нарушения.

95,1266% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Arcelor Mittal.