Покупая у "Нефтегаза" газ по "летним ценам" украинцы могут не сэкономить, а переплатить до 40%, - эксперт

Покупая у НАК "Нефтегаз" газ по "летним ценам" украинцы могут переплатить до 40%, так как осенью 2019 года цена природного газа на европейских биржах может снизиться еще на 15-20%.

Об этом экономический эксперт Виктор Скаршевский написал у себя на странице в Facebook.

"После достижения 10-летнего минимума, в Европе продолжают снижаться цены на природный газ. Ожидается, что осенью-2019, цена природного газа на европейских биржах снизится еще на 15-20%", - написал он.

По словам эксперта, "Нефтегаз" начал компанию продажи газа по летним ценам по предоплате, аргументируя это тем, что граждане Украины в отопительный сезон смогут сэкономить до 25%.

"Но, если цены на газ в отопительный сезон снизятся, то украинские граждане не сэкономят 25% на платежках, а переплатят 30-40%", - написал Скаршевский.

По мнению эксперта, Но, чтобы избежать резких колебаний цен на газ можно пересмотреть подход к тарифообразованию. В частности, необходимо отвязать тарифы от импортного паритета и привязать к газу украинской добычи, который существенно дешевле импортного и которого, почти достаточно (и было бы достаточно, если бы в последние годы Укргаздобыча не уменьшала, а увеличивала добычу газа), для обеспечения всех потребностей украинских граждан.

Как сообщали Українськi Новини, цена газа для населения на август снизилась на 5,1% по сравнению с июлем.

"Нефтегаз" просит суд признать противоправной определенную Кабмином методику формирования цены на газ, которая была принята в июне.