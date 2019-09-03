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03 сентября 2019, вторник, 23:41 40
Силовые структуры 2019-09-03T23:42:50+03:00
Українські Новини
СБУ снова пришла в "ArcelorMittal Кривой Рог"

СБУ снова пришла в "ArcelorMittal Кривой Рог"

"Арселор Миттал Кривой Рог" . Фото: ukraine.arcelormittal

Служба безопасности 3 сентября снова пришла на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия.

Представители СБУ совместно с экологами провели осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства.

Осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа 2019 года в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины ("Экоцид").

Как сообщали Українські Новини, "Арселор Миттал Кривой Рог" заявляет о негативном влиянии роста стоимости электричества на себестоимость своей продукции.

Ранее СБУ заявила, что выявила нарушения радиационной безопасности на комбинате "Арселор Миттал Кривой Рог", однако предприятие отрицает нарушения.

95,1266% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Arcelor Mittal.

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