СБУ снова пришла в "ArcelorMittal Кривой Рог"

Служба безопасности 3 сентября снова пришла на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства.

Об этом сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что на предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.



При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия.



Представители СБУ совместно с экологами провели осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства.



Осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа 2019 года в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины ("Экоцид").



Как сообщали Українські Новини, "Арселор Миттал Кривой Рог" заявляет о негативном влиянии роста стоимости электричества на себестоимость своей продукции.



Ранее СБУ заявила, что выявила нарушения радиационной безопасности на комбинате "Арселор Миттал Кривой Рог", однако предприятие отрицает нарушения.

95,1266% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Arcelor Mittal.