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21 августа 2019, среда, 06:00 508
Кабмин 2019-08-21T09:30:03+03:00
Українські Новини
Монетизированные субсидии можно будет получить в 34 банках: Кабмин расширил перечень

Монетизированные субсидии можно будет получить в 34 банках: Кабмин расширил перечень

Субсидии. Фото: nbuviap.gov.ua
Субсидии. Фото: nbuviap.gov.ua

Кабинет Министров разрешил с октября получать монетизированные субсидии в 34 банках.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики со ссылкой на решение правительства, передают Українськi Новини.

Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию. Это может быть один из 34 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат", - сказано в нем.

Начиная с октября текущего года выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения.

Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

Тем субсидиантам, которые еще не находятся на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке.

Если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении - ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты.

Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором гражданин желает получать субсидию наличными.

Получатели субсидии, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках, до предоставления информации о платежных реквизитах будут получать субсидию через акционерное общество "Укрпочта" по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Те, кому назначена безналичная субсидия, смогут получать ее исключительно через Ощадбанк.

Монетизированную субсидию можно получать через любой из указанных банков: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк, ОТП Банк, Банк "Альянс", "Львов", Индустриалбанк, МТБ Банк, "Южный", Полтава-банк, Первый украинский международный банк,  Восточно-украинский банк "Грант", Мегабанк, Скай Банк, Юнекс Банк, Коммерческий Индустриальный Банк, Универсал Банк, Банк Кредит Днепр, Радабанк, Банк Восток, Банк инвестиций и сбережений, "Конкорд", Мотор-банк, Аккордбанк, Кристаллбанк.

Как сообщали Українськi Новини, субсидии будут оформлять по-новому: что изменится в новом отопительном сезоне.

Также пенсионный фонд начал финансирование пенсий и жилищных субсидий за август, в то время как почти 70% пенсионеров живут на пенсию ниже средней.

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