Организатор "референдума "ДНР" Лягин дает показания правоохранителям, - прокуратура

Прокуратура заявляет, что бывший "председатель Центральной избирательной комиссии" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Роман Лягин начал давать показания правоохранителям.\r\nОб этом в суде сказал прокурор Главной военной прокуратуры Максим Комарницкий, передают Українськi Новини.\r\n"В настоящее время он дает показания в рамках уголовных производств", - заявил прокурор.\r\nПротив кого дает показания "высокопоставленный чиновник" боевиков, Комарницкий не уточнил.\r\nВ то же время прокурор заявил, что сделка со следствием Лягину не предлагалась.\r\nВо вторник, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева не смог начать рассматривать дело против экс-"главы ЦИКа" сепаратистов, так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела.\r\nСуд перенес заседание на 15:00 1 ноября.\r\nЛягин находится под мерой пресечения в виде содержания под стражей.\r\nЕго обвиняют в терроризме и, в частности, как отметил прокурор Комарницкий, в захвате помещений завода "Изоляция" (Донецк) и превращения их пыточные и тюремные камеры для пленных. \r\nКак сообщали Українськi Новини, организатор "референдума ДНР" Лягин признал Донецк украинским и рассказал о предательстве России. Ранее донецкие сепаратисты решили не проводить второй этап "референдума".\r\nТем временем в Луганской области "глава избиркома" на "референдуме "ЛНР" получил 5 лет условно.