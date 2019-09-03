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03 сентября 2019, вторник, 17:21 19
Политика 2019-09-03T17:30:12+03:00
Українські Новини
Организатор "референдума "ДНР" Лягин дает показания правоохранителям, - прокуратура

Организатор "референдума "ДНР" Лягин дает показания правоохранителям, - прокуратура

Роман Лягин. Фото: Википедия
Роман Лягин. Фото: Википедия

Прокуратура заявляет, что бывший "председатель Центральной избирательной комиссии" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Роман Лягин начал давать показания правоохранителям.

Об этом в суде сказал прокурор Главной военной прокуратуры Максим Комарницкий, передают Українськi Новини.

"В настоящее время он дает показания в рамках уголовных производств", - заявил прокурор.

Против кого дает показания "высокопоставленный чиновник" боевиков, Комарницкий не уточнил.

В то же время прокурор заявил, что сделка со следствием Лягину не предлагалась.

Во вторник, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева не смог начать рассматривать дело против экс-"главы ЦИКа" сепаратистов, так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела.

Суд перенес заседание на 15:00 1 ноября.

Лягин находится под мерой пресечения в виде содержания под стражей.

Его обвиняют в терроризме и, в частности, как отметил прокурор Комарницкий, в захвате помещений завода "Изоляция" (Донецк) и превращения их пыточные и тюремные камеры для пленных. 

Как сообщали Українськi Новини, организатор "референдума ДНР" Лягин признал Донецк украинским и рассказал о предательстве России. Ранее донецкие сепаратисты решили не проводить второй этап "референдума".

Тем временем в Луганской области "глава избиркома" на "референдуме "ЛНР" получил 5 лет условно.

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