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21 августа 2019, среда, 19:55 15
Афиша 2019-08-21T19:55:43+03:00
Українські Новини
Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2019 объявил программу

Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2019 объявил программу

Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов - единственный глобальный интерактивный фестиваль в 2019 году стартует 26 сентября. Объявлены финалисты, которые вошли в программу фестиваля. Об этом сообщает Артхаус Трафик.

Украинцы уже тринадцатый раз присоединятся к зрителям во всем мире и примут участие в выборе фильма-победителя.

Десять лучших работ отобраны среди 1250 заявок из 70 стран мира. Нынешняя подборка охватывает разнообразие жанров – чувственные драмы, увлекательный саспенс и смешные комедии, а также несколько сай-фай лент и даже одну работу о теннисе. Среди финалистов этого года – рекордные пять фильмов от женщин-режиссеров, в том числе и работа "Уроки вождения" от иранской режиссерки Марзие Риахи.

 

Кадр из фильма «Уроки вождения» от иранской режиссерки Марзие Риахи. Фото:Артхаус Трафик Кадр из фильма "Уроки вождения" от иранской режиссерки Марзие Риахи. Фото: Артхаус Трафик

По традиции, в число финалистов вошли фильмы, которые уже зарекомендовали себя на престижных международных кинофестивалях. Французская лента "Футбольный клуб Нефты" о Тунисе была показана на международном кинофестивале в Клермон-Ферране, где соревновалась за Гран-при и получила премию зрительских симпатий. Американский фильм "Обломки" получил специальное упоминание жюри в международной конкурсной программе этого же фестиваля.

 

В этом году лидером по количеству фильмов-финалистов стала Великобритания с 3 работами. Среди британских лент – наиболее звездная работа фестиваля, фильм "Время разлуки" с Тимоти Споллом, которого зрители знают по роли Питера Петтигрю в серии фильмов о Гарри Поттере. Лента "Сильвия" была отмечена на родине премией London Independent Film Awards за лучший фильм; чисто британская комедия "Семейный роман" расскажет о последствиях бурной ночи.

Кадр из фильма Кадр из фильма "Сильвия", Великобритания. Режиссер Флоренс Кит-Роуч. Фото: Артхаус Трафик

Кроме того, в программу вошли фильмы "Малу" (Германия), "Матч" (Финляндия), "Чаевые" (Канада) и "На краю света" (США). Все работы-финалисты Манхэттенского кинофестиваля короткометражных фильмов автоматически квалифицируются для номинации на премию "Оскар".

Кадр из фильма Кадр из фильма "Малу" от режиссера Ади Воячек. Фото:Артхаус Трафик

Этой осенью ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов проходит 22-й раз – и объединяет 100,000 ценителей короткого метра на более чем 400 локациях на 6 континентах. Стать членом международного жюри и принять участие в выборе лучшей короткометражки года может каждый – достаточно заполнить бюллетень для голосования после сеанса.

Как сообщали Українські Новини, ранее в прокат вышел фильм о скандальном продюсере Харви Вайнштейне.

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