Разумков не бачить підстав для звернень до Конституційного Суду через зняття депутатської недоторканності

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить юридичних підстав для звернень депутатів парламенту до Конституційного Суду в частині конституційності прийняття закону про зняття депутатської недоторканності.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передають Українські Новини.

"Я думаю, що немає (юридичних підстав для звернень до КС), я вважаю, що ми витримали процедуру. Я впевнений, що завжди можна буде знайти якийсь пункт, до якого можна буде повернутися і сказати, що він не в повному обсязі був виконаний. Це буде в будь-якій Верховній Раді", - сказав він.

Разумков підкреслив, що за всіма процедурами розгляд у частині скасування депутатської недоторканності повністю відповідає чинному законодавству як політично, так і юридично.

Голова Ради зазначив, що очікує звернень до КС, але вважає це подвійними стандартами.

"Я розумію, що зараз можуть народні депутати звертатися до Конституційного Суду, але я не розумію, як після цього можна буде знову йти на вибори і розповідати, як ви стурбовані долею простих українців. Це подвійні стандарти", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року.

КС раніше визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплені Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.