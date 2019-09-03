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03 вересня 2019, вівторок, 13:22 28
Верховна Рада і партії 2019-09-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
Разумков не бачить підстав для звернень до Конституційного Суду через зняття депутатської недоторканності

Разумков не бачить підстав для звернень до Конституційного Суду через зняття депутатської недоторканності

Дмитро Разумков. Скріншот трансляції
Дмитро Разумков. Скріншот трансляції "Рада"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить юридичних підстав для звернень депутатів парламенту до Конституційного Суду в частині конституційності прийняття закону про зняття депутатської недоторканності.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передають Українські Новини.

"Я думаю, що немає (юридичних підстав для звернень до КС), я вважаю, що ми витримали процедуру. Я впевнений, що завжди можна буде знайти якийсь пункт, до якого можна буде повернутися і сказати, що він не в повному обсязі був виконаний. Це буде в будь-якій Верховній Раді", - сказав він.

Разумков підкреслив, що за всіма процедурами розгляд у частині скасування депутатської недоторканності повністю відповідає чинному законодавству як політично, так і юридично.

Голова Ради зазначив, що очікує звернень до КС, але вважає це подвійними стандартами.

"Я розумію, що зараз можуть народні депутати звертатися до Конституційного Суду, але я не розумію, як після цього можна буде знову йти на вибори і розповідати, як ви стурбовані долею простих українців. Це подвійні стандарти", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року.

КС раніше визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплені Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.

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