"Слуга народа" хочет закрепить в Конституции полномочия Президента назначать главу НКРЭКУ

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена инициировать закрепление в Конституции полномочий Президента назначать председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщил журналистам депутат фракции Даниил Гетманцев, передают Українські Новини.

"Мы хотим устранить этот недостаток в Конституции, и отобразить полномочия Президента относительно этих должностных лиц непосредственно в Конституции. Это мне кажется честным, правильным и полностью отвечающим интересам общества", - сказал он.

Гетманцев отметил, что поручения Владимира Зеленского депутатам 2 сентября являются не указами Президента, а согласованием работы команды.

Как сообщали Українські Новини, во вторник Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

Зеленский предлагает закрепить в Конституции полномочия Президента назначать директора НАБУ и ГБР.