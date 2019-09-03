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03 сентября 2019, вторник, 12:08 141
Верховная Рада и партии 2019-09-03T12:09:00+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" хочет закрепить в Конституции полномочия Президента назначать главу НКРЭКУ

"Слуга народа" хочет закрепить в Конституции полномочия Президента назначать главу НКРЭКУ

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена инициировать закрепление в Конституции полномочий Президента назначать председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщил журналистам депутат фракции Даниил Гетманцев, передают Українські Новини.

"Мы хотим устранить этот недостаток в Конституции, и отобразить полномочия Президента относительно этих должностных лиц непосредственно в Конституции. Это мне кажется честным, правильным и полностью отвечающим интересам общества", - сказал он.

Гетманцев отметил, что поручения Владимира Зеленского депутатам 2 сентября являются не указами Президента, а согласованием работы команды.

Как сообщали Українські Новини, во вторник Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

Зеленский предлагает закрепить в Конституции полномочия Президента назначать директора НАБУ и ГБР.

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