Не помню никого, кто бы менял Конституцию так нагло: глава фракции "Голос" высказался о законодательных инициативах Зеленского

Председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин на заседании парламента резко высказался о законодательных иницитивах Зеленского, передают Українські Новини.\r\n"Я не помню ни единого субъекта законодательной инициативы, который бы вносил изменения в Конституцию таким странным, довольно наглым способом. Большое количество законопроектов не связаны между собой, где-то бессмысленные, где-то непонятные, где-то вредные. Нельзя запихивать в Конституцию все", - сказал Рахманин.\r\nРахманин отметил нарушение срока подачи альтернативных законопроектов, отсутствие выводов комитетов и научно-экспертной экспертизы при рассмотрении проектов изменений в Конституцию.\r\nПредседатель фракции "Голос" раскритиковал проект Президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента.\r\n"Этот законопроект имеет такое же отношение к отстранению от власти как жвачка "Орбит" к борьбе с кариесом", - подчеркнул депутат.\r\nПолитик также обвинил Зеленского в попытке подчинения себе силовых ведомств.\r\nКак сообщали Українські новини, во вторник Рада намерена рассмотреть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности во 2-м чтении.\r\nТакже Зеленский хочет, чтобы ВСП назначал членов ВККС.