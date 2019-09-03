Не помню никого, кто бы менял Конституцию так нагло: глава фракции "Голос" высказался о законодательных инициативах Зеленского

Не помню никого, кто бы менял Конституцию так нагло: глава фракции "Голос" высказался о законодательных инициа

Председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин на заседании парламента резко высказался о законодательных иницитивах Зеленского, передают Українські Новини.

"Я не помню ни единого субъекта законодательной инициативы, который бы вносил изменения в Конституцию таким странным, довольно наглым способом. Большое количество законопроектов не связаны между собой, где-то бессмысленные, где-то непонятные, где-то вредные. Нельзя запихивать в Конституцию все", - сказал Рахманин.

Рахманин отметил нарушение срока подачи альтернативных законопроектов, отсутствие выводов комитетов и научно-экспертной экспертизы при рассмотрении проектов изменений в Конституцию.

Председатель фракции "Голос" раскритиковал проект Президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента.

"Этот законопроект имеет такое же отношение к отстранению от власти как жвачка "Орбит" к борьбе с кариесом", - подчеркнул депутат.

Политик также обвинил Зеленского в попытке подчинения себе силовых ведомств.

Как сообщали Українські новини, во вторник Рада намерена рассмотреть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности во 2-м чтении.

Также Зеленский хочет, чтобы ВСП назначал членов ВККС.