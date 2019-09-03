Сьогодні Рада розгляне законопроект про скасування депутатської недоторканності

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне в 2-му читанні законопроект №7203 про скасування депутатської недоторканності, прийнятий раніше у першому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першим питанням зазначено прийняття присяги депутатами Анатолієм Остапенком, Тетяною Цибою, Іваном Калауром, Юлієм Гришиним та Ольгою Руденко.

Далі Рада розгляне законопроект №7203 про зняття депутатської недоторканності в 2-му читанні.

Також парламент розгляне включення 7 законопроектів до порядку денного та направлення їх до Конституційного Суду.

Йдеться про законопроекти №1013 про скасування адвокатської монополії, №1014 про закріплення повноважень Президента призначати директора Державного бюро розслідувань і голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, №1015 про законодавчу ініціативу народу, №1016 про уповноважених Верховної Ради, №1017 про закріплення пропорційної виборчої системи і скороченні депутатів Ради до 300, №1027 про підстави для складання мандата парламентаріїв і №1028 про консультативні органи парламенту.

4, 5 і 6 вересня депутати мають намір працювати в комітетах, фракціях і групах.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2015 року Рада направила до КС законопроект №1776 про скасування депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддів.

КС визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплені Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.

29 серпня нова Рада 9-го скликання набула повноважень і відкрила 1-ю сесію.