Украинец-контрабандист пытался залететь в Словакию на летательном аппарате

Словацкие пограничники обнаружили оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров малый летательный аппарат в районе города Собранце и задержали его пилота-украинца. Об этом сообщает Госпогранслужбы Украины в пятницу, 30 августа.

"По информации и ориентирам, предоставленным военнослужащими отдела Ужгород сотрудникам словацкой пограничной полиции удалось найти место посадки летательного аппарата. В районе Собранце, в нескольких километрах от украинско-словацкой границы, они обнаружили мотопаратрайк, оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров. Управлял летательным аппаратом гражданин Украины, который и был задержан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские пограничники во время патрулирования госграницы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы. Не имея технических возможностей помешать движению летательного аппарата, украинские пограничники начали поиски места взлета и вероятных пособников правонарушителя. Также правоохранители сразу сообщили об обнаруженном аппарате словацким коллегам.

Проводятся проверочные мероприятия и следственные действия в отношении задержанного и совершенного им правонарушения.

Ранее на границе с Румынией контрабандисты сигарет напали на пограничников.