Законопроект Зеленского об отмене адвокатской монополии уничтожает адвокатуру, - адвокат Рыжий

Адвокат Владимир Рыжий считает, что законопроект президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии в судах уничтожает адвокатуру как такую.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я скажу более категорически, чем об этом говорит Национальная ассоциация адвокатов и другие организации. Я называю этот законопроект об уничтожении вообще адвокатуры. Национальную ассоциацию следует тогда переименовать в Украинскую ассоциацию уголовных адвокатов. Это возвращается решение Конституционного суда, который определил, что любой может представлять интересы, кто имеет правове образование. Извините, но в нашем бюро больше 5 тыс дел, где ответчиками являются органы власти. Если бы видели, как эти представители говорят, то просто становится стыдно за эти органы",- сказал он.

По его словам, каждый адвокат платит единый вклад в размере 20 тыс гривен.

"Мы сначала думали, что это будет касатся органов власти, чтобы они имели право привлекать своих штатных юристов в судах. Это было бы как-то понято еще. Но, то что предлагается противоречит и мировой практике и европейской и выводам "Венецианской комиссии". Непонятно для чего это делается ", - отметил юрист.

Он уверен, что в таком случае орган власти может проиграть дело на сотни миллионов, если его будут представлять люди, которые не являются адвокатами.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Евгений Солодко считает, что не нужно нарушать сбалансированную систему и отменять адвокатскую монополию по представлению в судах.

Зеленский предлагает Раде отменить адвокатскую монополию в Украине.