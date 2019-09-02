В Украину приехала новый посол Великобритании

Новый посол Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс прибыла в Украину.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.\r\nСиммонс подтвердила неизменную позицию Великобритании в политической и практической поддержке Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией.\r\n"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - сказала она.\r\nНовый посол вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елене Зеркаль.\r\nЗеркаль поблагодарила Симмонс за четкую позицию Лондона об отсутствии на сегодня оснований для возвращения России в "Группу семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) и пригласила британскую сторону к более тесному взаимодействию в вопросе децентрализации в Украине и развития местных общин.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за нарушений прав человека.\r\nРанее Британия предложила Украине помощь в стабилизации конфликтов в регионах.