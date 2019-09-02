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02 сентября 2019, понедельник, 22:00 49
Внешняя политика 2019-09-02T23:45:01+03:00
Українські Новини
В Украину приехала новый посол Великобритании

В Украину приехала новый посол Великобритании

Посол Великобритании Мелинда Симмонс. Фото: пресс-служба МИД
Посол Великобритании Мелинда Симмонс. Фото: пресс-служба МИД

Новый посол Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс прибыла в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

Симмонс подтвердила неизменную позицию Великобритании в политической и практической поддержке Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией.

"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - сказала она.

Новый посол вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елене Зеркаль.

Зеркаль поблагодарила Симмонс за четкую позицию Лондона об отсутствии на сегодня оснований для возвращения России в "Группу семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) и пригласила британскую сторону к более тесному взаимодействию в вопросе децентрализации в Украине и развития местных общин.

Как сообщали Українськi Новини, Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за нарушений прав человека.

Ранее Британия предложила Украине помощь в стабилизации конфликтов в регионах.

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