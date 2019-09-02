Гончарук заявил, что бояться экономического роста - неадекватно

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украине надо расти настолько сильно и настолько быстро, чтобы оплата обязательств перед международными партнерами перестала быть проблемой в то время, как стратегия управления госдолгом Украины до 2022 утверждена прошлым составом Кабмина

Об этом Гончарук заявил журналистам, комментируя вопрос о том, что Украине придется платить дополнительные средства по внешнему госдолгу в случае стремительного экономического роста, передают Українські Новини.

"Бояться экономического роста, потому что придется выполнять какие-то экономические обязательства, - это подход неадекватный. Нам надо расти настолько сильно и настолько быстро, чтоб оплата наших обязательств перед международными партнерами перестала быть проблемой в принципе", - сказал Гончарук.

Премьер добавил, что правительство изучает стратегию управления госдолгом и нарабатывает определенный план по минимизации вреда от таких выплат.

"Рассчитывать, что нам надо чуть меньше вырасти, чтоб меньше заплатить – это неверный путь", - добавил Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, госдолг в мае сократился на $1,4 млрд. Ранее госдолг Украины увеличился.