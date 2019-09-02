Зеленский уволил Муженко с военной службы

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, который в мае прибыл в распоряжение бывшего министра обороны Степана Полторака, с военной службы.

Об этом сказано в указе Президента №645 от 2 сентября, передают Українськi Новини.

Муженко был освобожден от военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды.

Как сообщали Українські Новини, 21 марта Муженко был уволен с должности начальника Генштаба - главнокомандующего Вооруженных Сил.

Он был начальником Генштаба с июля 2014 года.

Также Полторак заступился за Муженко после обвинений в пожаре на складах боеприпасов. Турчинов выступал за то, чтобы начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко был привлечен к ответственности за взрывы на территории склада боеприпасов Министерства обороны возле Калиновки Винницкой области.

Ранее экс-Президент Петр Порошенко наградил Муженко орденом Богдана Хмельницкого.