Зеленский назначил дочь своего преподавателя госуполномоченной в АМКУ

Президент Владимир Зеленский назначил на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета – государственного уполномоченного Ольгу Пищанскую, на должность государственного уполномоченного – Ирину Копайгору.\r\nОб этом говорится в указах Президента №643\/2019 и №644\/2019 от 2 сентября.\r\nТакже указом №642 от 2 сентября Зеленский уволил с должности госуполномоченного Анну Артеменко.\r\nРанее Пищанская работала менеджером по снабжению "Арселор Миттал Кривой Рог".\r\nСогласно декларации, владеет домом, квартирой и земучастком в Софийской Борщаговке Киевской области.\r\nКонечный бенефициар трех компаний "Стем Инжиниринг" (Киев), "Закупівельні рішення" (Киевская область) и "Промпроектсервис" (Кривой Рог, Днепропетровская область).\r\nКопайгора – доцент кафедры правового регулирования экономики Криворожского экономического института.\r\nВладеет 2 квартирами и 2 земучастками в Кривом Роге.\r\nАртеменко работала госуполномоченным с мая 2015 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, еще в конце августа в ЗЕкоманде хотели назначить в АМКУ дочь преподавателя Зеленского Ирину Копайгору.\r\nРанее Владимир Зеленский уволил Первого заместителя председателя АМКУ Марию Нижник. Увольнения были проведены без соответствующих представлений премьер-министра, предусмотренных законом.