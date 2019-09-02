Зеленский назначил дочь своего преподавателя госуполномоченной в АМКУ

Президент Владимир Зеленский назначил на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета – государственного уполномоченного Ольгу Пищанскую, на должность государственного уполномоченного – Ирину Копайгору.

Об этом говорится в указах Президента №643/2019 и №644/2019 от 2 сентября.

Также указом №642 от 2 сентября Зеленский уволил с должности госуполномоченного Анну Артеменко.

Ранее Пищанская работала менеджером по снабжению "Арселор Миттал Кривой Рог".

Согласно декларации, владеет домом, квартирой и земучастком в Софийской Борщаговке Киевской области.

Конечный бенефициар трех компаний "Стем Инжиниринг" (Киев), "Закупівельні рішення" (Киевская область) и "Промпроектсервис" (Кривой Рог, Днепропетровская область).

Копайгора – доцент кафедры правового регулирования экономики Криворожского экономического института.

Владеет 2 квартирами и 2 земучастками в Кривом Роге.

Артеменко работала госуполномоченным с мая 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, еще в конце августа в ЗЕкоманде хотели назначить в АМКУ дочь преподавателя Зеленского Ирину Копайгору.

Ранее Владимир Зеленский уволил Первого заместителя председателя АМКУ Марию Нижник. Увольнения были проведены без соответствующих представлений премьер-министра, предусмотренных законом.