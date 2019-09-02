Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка

Девушку-трансгендера по имени Анастасия-Кристель Домани закрыли против ее воли в одном из киевсих отделений ПриватБанка за сделанное ею замечание в адрес сотрудников. Об этом она написала на странице в Facebook.

"Пришел тут в банк и распоряжения даёт " - первая реакция на мою просьбу распечатать на листе А4 объявление про неработающую кассу весь день", - написала девушка.

Домани написала пост на Facebook с просьбой о помощи. По ее словам, агрессивное отношение сотрудников банка началось после замечания Анастасии о некачественном обслуживании.

"Началось все с того, что ни один сотрудник не сообщил что кассы не работают, очередь собралась, а сообщений не было. Я высказала претензии, что об этом ничего не указывается, ответ менеджера: это вам не магазин", - рассказала Анастасия.

После этого менеджер отделения Инна Гуглевец, о которой написала Домани перешла с клиенткой на личности, сделав акцент на том, что все о ней знает.

"Я бы вас выгнала еще тогда, в 2018 году, когда вы приходили ко мне менять карты и персональные данные, жаль детей, которые должны таких .... родителей терпеть", - заявила сотрудница.

"Если бы я могла так сделать - вы бы в это отделение больше не зашли".

"Я бы вам отрезала пальцы за ложь как в древности это делали". - это после моего разговора с отделом клиентской поддержки Приватбанка, - когда меня спросили сколько по времени я нахожусь в банке, сказала один час", - продолжила девушка.

Кроме того, в качестве доказательств Анастасия записала часть разговора с сотрудниками банка на диктофон.

"Хочется плакать, когда слышишь такую подлость и угрозы, и все потому что сотрудница государственного банка использует мои персональные данные, помнит и знает про мой транс статус с прошлого года (мне приходилось в сентябре-ноябре много раз обслуживаться в этом отделении для смены данных в базе), так вот она использует эту информацию в попытках напугать меня, отказаться от своих претензий по качеству обслуживания", написала девушка в своем следующем посте. "

Впоследствии в отделение приехала полиция. Правозащитница написала заявление, относительно незаконного содержания и попытки вынесения персональных данных. Также с ней связались с главного офиса ПриватБанка с просьбой прислать аудиозаписи, которые сделала клиентка во время ссоры с менеджер. Официальная позиция ПриватБанка пока неизвестна.

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