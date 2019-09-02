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02 сентября 2019, понедельник, 16:28 35
Силовые структуры 2019-09-02T16:28:10+03:00
Українські Новини
МВД ликвидировало экономический департамент Нацполиции, потому что он давил на бизнес

МВД ликвидировало экономический департамент Нацполиции, потому что он давил на бизнес

Министерство внутренних дел ликвидировало экономический департамент Национальной полиции.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.

"МВД уже ликвидировало департамент экономической защиты в составе Нацполиции. В стране должен быть единый профессиональный и мощный орган по борьбе с экономическими преступлениями", - сообщил Аваков.

По его словам, Кабинет Министров поддержал ликвидацию департамента и перевод специалистов в Службу финансовых расследований.

Ранее на заседании Кабмина к собравшимся журналистам вышел премьер-министр Алексей Гончарук. Он сказал, что теперь практика закрытых заседаний правительства с последующим брифингом будет постоянной. 

Затем Гончарук сообщил о ликвидации экономического отдела Нацполиции. Такое решение в Кабмине мотивировали тем, что УБЭП оказывал давление на бизнес.

Премьер явно торопился и сказал, что готов ответить буквально на несколько вопросов по теме ликвидации структуры Нацполиции, после чего удалился со словами: "Пошел работать".

А Аваков продолжит возглавлять МВД.

Также Геращенко хочет стать замминистра внутренних дел.

Больше новостей о: Нацполиция Алексей Гончарук Экономический департамент Нацполиции

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