МВД ликвидировало экономический департамент Нацполиции, потому что он давил на бизнес

Министерство внутренних дел ликвидировало экономический департамент Национальной полиции.\r\nОб этом в микроблоге Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.\r\n"МВД уже ликвидировало департамент экономической защиты в составе Нацполиции. В стране должен быть единый профессиональный и мощный орган по борьбе с экономическими преступлениями", - сообщил Аваков.\r\nПо его словам, Кабинет Министров поддержал ликвидацию департамента и перевод специалистов в Службу финансовых расследований.\r\nРанее на заседании Кабмина к собравшимся журналистам вышел премьер-министр Алексей Гончарук. Он сказал, что теперь практика закрытых заседаний правительства с последующим брифингом будет постоянной. \r\nЗатем Гончарук сообщил о ликвидации экономического отдела Нацполиции. Такое решение в Кабмине мотивировали тем, что УБЭП оказывал давление на бизнес.\r\nПремьер явно торопился и сказал, что готов ответить буквально на несколько вопросов по теме ликвидации структуры Нацполиции, после чего удалился со словами: "Пошел работать".\r\nА Аваков продолжит возглавлять МВД.\r\nТакже Геращенко хочет стать замминистра внутренних дел.