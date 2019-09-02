МВД ликвидировало экономический департамент Нацполиции, потому что он давил на бизнес

Министерство внутренних дел ликвидировало экономический департамент Национальной полиции.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.

"МВД уже ликвидировало департамент экономической защиты в составе Нацполиции. В стране должен быть единый профессиональный и мощный орган по борьбе с экономическими преступлениями", - сообщил Аваков.

По его словам, Кабинет Министров поддержал ликвидацию департамента и перевод специалистов в Службу финансовых расследований.

Ранее на заседании Кабмина к собравшимся журналистам вышел премьер-министр Алексей Гончарук. Он сказал, что теперь практика закрытых заседаний правительства с последующим брифингом будет постоянной.

Затем Гончарук сообщил о ликвидации экономического отдела Нацполиции. Такое решение в Кабмине мотивировали тем, что УБЭП оказывал давление на бизнес.

Премьер явно торопился и сказал, что готов ответить буквально на несколько вопросов по теме ликвидации структуры Нацполиции, после чего удалился со словами: "Пошел работать".

А Аваков продолжит возглавлять МВД.

Также Геращенко хочет стать замминистра внутренних дел.