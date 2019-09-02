Бойко хочет, чтобы Рада начала выполнять "минские" соглашения

Мир, повышение соцстандартов, снижение тарифов - решением именно этих вопросов парламент должен заняться в первую очередь. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в понедельник, 2 сентября, сообщает официальный сайт платформы.

Он назвал ключевые вопросы, которые, по мнению оппозиционеров, парламент должен рассмотреть в первую очередь.

"Это выполнение политической части Минских соглашений, которое обеспечит проведение мирных переговоров между Украиной и Россией. Это повышение социальных стандартов, восстановление социальных выплат, снижение коммунальных тарифов. Наша фракция подала соответствующие законопроекты. Мы требуем, чтобы они вносились в зал и голосовались. К сожалению, мы до сих пор не видим повестки дня. Это совершенно неправильно, потому что любые законопроекты, которые вносятся в зал, должны проходить обсуждение", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик также отметил, что нельзя снимать неприкосновенность с депутатов, не снимая ее с президента и судей.

"Кроме юридических проблем с законопроектом о снятии депутатской неприкосновенности, есть еще и моральные. Когда мы голосовали за этот законопроект в первом чтении, было понятно, что неприкосновенность также будет снята с президента и судей. И это был бы хороший сигнал для общества. Если же снимать неприкосновенность только с депутатов, то их можно будет "нагибать". Поэтому мы готовы поддержать снятие неприкосновенности, но со всех", - сказал парламентарий.

Что касается открытия рынка земли, то, по словам Юрия Бойко, общество сегодня к этому не готово.

"Более того, никто не знает, каким будет закон о рынке земли. Это очень чувствительный вопрос, который должен быть тщательно проработан, обсужден с обществом, вынесен на референдум. И только после этого его можно выносить в зал Верховной Рады", - подчеркнул Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Юрий Бойко обратился к спикеру парламента с предложением провести совещание по организации работы парламента, учитывая права оппозиции и монобольшинство, которое сформировалось в Верховной Раде.

"Если будут вноситься только законы авторства комитетов, которыми руководят представители правящего большинства, то другие парламентарии как субъекты законодательной инициативы будут чувствовать себя просто статистами, а этого допускать нельзя. Это нарушает принцип парламентаризма и будет очень плохо не только для самого парламента, но и для страны в целом. Наше желание, чтобы вы стали спикером всего парламента, а не только спикером правящей части", - отметил Юрий Бойко.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа", платформа Бойко, "Батьківщина", "Евросолидарность" и "Голос" создали фракции в Раде.

Ранее в оппозиции обвинили Зеленского в переходе от риторики восстановления мира к "политике войны".