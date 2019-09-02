Рада розгляне у вівторок законопроект про скасування недоторканності

Верховна Рада у вівторок, 3 серпня розгляне законопроект №7203 про скасування недоторканності народних депутатів у 2-му читанні.Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"У вівторок нам необхідно розглянути прийняття в цілому проекту закону №7203 про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів", - сказав він.

Також у вівторок парламент розгляне питання звільнення міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Мілованова з посади члена ради Національного банку та призначення депутатів замість новообраних міністрів.Разумков додав, що в Раді зареєстровано 7 змін в Конституцію і 300 законопроектів, з них 67 Президент Володимир Зеленський визначив невідкладними.120 законопроектів є перехідними від минулого скликання, а до 15 вересня Кабінет Міністрів планує подати проект держбюджету-2020 в парламент.Для ухвалення змін до Конституції у 2-му читанні необхідно 300 голосів.

Як повідомляли "Українські Новини", у понеділок комітет Ради з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти в цілому зміни до Конституції щодо зняття недоторканності.