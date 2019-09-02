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02 сентября 2019, понедельник, 13:24 2600
Общество 2019-09-02T13:24:24+03:00
Українські Новини
КБ "Южное" показало зрелищное видео испытаний космической ракеты "Циклон-4"

КБ "Южное" показало зрелищное видео испытаний космической ракеты "Циклон-4"

30 августа в Днепре прошел второй цикл плановых огневых испытаний третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4". Видео испытаний было опубликовано на YouTube-канале Yuzhnoye SDO

Испытания прошли успешно, все пять включений двигателя прошли в штатном режиме, что подтверждает возможность выведения при помощи "Циклон-4" полезного груза на орбиту. 

Целью этих огневых стендовых испытаний стала техническая проверка работоспособности пневмогидравлической системы подачи топлива в двигатель, системы управления вектором тяги и жидкостной реактивной системы, работы непосредственно двигателя. 

Напомним, ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

Ранее в Украине успешно испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун", а 5 июня в Украине завершились квалификационные испытания украинско-турецкого боевого модуля "Serdar".

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