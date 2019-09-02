КБ "Южное" показало зрелищное видео испытаний космической ракеты "Циклон-4"

30 августа в Днепре прошел второй цикл плановых огневых испытаний третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4". Видео испытаний было опубликовано на YouTube-канале Yuzhnoye SDO. \r\nИспытания прошли успешно, все пять включений двигателя прошли в штатном режиме, что подтверждает возможность выведения при помощи "Циклон-4" полезного груза на орбиту. \r\nЦелью этих огневых стендовых испытаний стала техническая проверка работоспособности пневмогидравлической системы подачи топлива в двигатель, системы управления вектором тяги и жидкостной реактивной системы, работы непосредственно двигателя. \r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=D6rkLbSSSZY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНапомним, ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".\r\nРанее в Украине успешно испытали боеголовку крылатой ракеты "Нептун", а 5 июня в Украине завершились квалификационные испытания украинско-турецкого боевого модуля "Serdar".