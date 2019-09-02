В первый учебный день отменили рейсы городской электрички в Киеве

Сегодня, 2 сентября, в Киеве в очередной раз отменили рейсы городской электрички. Об этом сообщает "Киевпастранс".

Отменили шесть рейсов 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Причиной стали технические неполадки.



Коммунальщики сообщили, что приняли такое решение, потому что безопасность пассажиров — превыше всего.

Напомним, движение городской электрички в Киеве было открыто в августе 2009 года, с октября 2011-го запущено движение кольцевого маршрута протяженностью 50,8 км. Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров.



7 августа в Киеве отменили 6 рейсов городской электрички. Среди них были электрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.



Также 9 июля отменили 9 рейсов городской электрички. Не приехали электрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321.



Ранее люди ехали на городской электричке снаружи из-за того, что она пришла с опозданием и с меньшим количеством вагонов, чем обычно. Электричка не могла справиться с пасажиропотоком на остановке "Троещина-2".