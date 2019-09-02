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02 сентября 2019, понедельник, 08:30 236
Общество 2019-09-02T11:45:03+03:00
Українські Новини
В первый учебный день отменили рейсы городской электрички в Киеве

В первый учебный день отменили рейсы городской электрички в Киеве

Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u

Сегодня, 2 сентября, в Киеве в очередной раз отменили рейсы городской электрички. Об этом сообщает "Киевпастранс".

Отменили шесть рейсов 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.  Причиной стали технические неполадки.

Коммунальщики сообщили, что приняли такое решение, потому что безопасность пассажиров — превыше всего.

Напомним, движение городской электрички в Киеве было открыто в августе 2009 года, с октября 2011-го запущено движение кольцевого маршрута протяженностью 50,8 км. Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров. 

7 августа в Киеве отменили 6 рейсов городской электрички. Среди них были электрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Также 9 июля отменили 9 рейсов городской электрички. Не приехали электрички 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321.

Ранее люди ехали на городской электричке снаружи из-за того, что она пришла с опозданием и с меньшим количеством вагонов, чем обычно. Электричка не могла справиться с пасажиропотоком на остановке "Троещина-2".

Больше новостей о: Киевпастранс городская электричка Отмена поезда Отмена рейса

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