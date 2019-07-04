ГБР поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне

Госбюро расследований поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне.\r\nОб этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.\r\nПолицейский требовал и получил 1500 долларов взятки от браконьера, который незаконно ловил рыбу в акватории Днепра.\r\nНа коррупции погорел исполняющий обязанности начальника сектора криминальной полиции отделения полиции в порту «Херсон» ХВП ГУ НП в Херсонской области.\r\n"Задержали сегодня очередного взяточника в погонах. Он требовал и получил 1500 долларов взятки от лица, которое занималось незаконным выловом рыбы в акватории Днепра, Днепро-Бугского лимана и Каховского водохранилища", - написала Варченко.\r\nПолицейский требовал деньги за то, что закроет глаза на правонарушения и не привлечет его к ответственности.\r\nТеперь он будет отвечать перед законом.\r\nЕго задержали в порядке статьи 208 КПК.\r\nНапомним, в конце июня ГБР завершило досудебное следствие по делу оборотней в погонах. Следователи ГБР разоблачили организованную преступную группировку, членами которого были действующие и бывшие правоохранители.\r\nСреди главарей банды был действующий полковник СБУ.\r\n