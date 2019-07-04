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04 июля 2019, четверг, 13:36 437
Силовые структуры 2019-07-04T13:48:52+03:00
Українські Новини
ГБР поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне

ГБР поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне

Госбюро расследований поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.

Полицейский требовал и получил 1500 долларов взятки от браконьера, который незаконно ловил рыбу в акватории Днепра.

На коррупции погорел исполняющий обязанности начальника сектора криминальной полиции отделения полиции в порту «Херсон» ХВП ГУ НП в Херсонской области.

"Задержали сегодня очередного взяточника в погонах. Он требовал и получил 1500 долларов взятки от лица, которое занималось незаконным выловом рыбы в акватории Днепра, Днепро-Бугского лимана и Каховского водохранилища", - написала Варченко.

Полицейский требовал деньги за то, что закроет глаза на правонарушения и не привлечет его к ответственности.

Теперь он будет отвечать перед законом.

Его задержали в порядке статьи 208 КПК.

Напомним, в конце июня ГБР завершило досудебное следствие по делу оборотней в погонах. Следователи ГБР разоблачили организованную преступную группировку, членами которого были действующие и бывшие правоохранители.

Среди главарей банды был действующий полковник СБУ.

 

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