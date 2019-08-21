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21 августа 2019, среда, 17:05 30
Силовые структуры 2019-08-21T17:17:20+03:00
Українські Новини
ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении прокурора-взяточника, - Варченко

ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении прокурора-взяточника, - Варченко

ГБР. Фото: vchasnoua.com
ГБР. Фото: vchasnoua.com

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении прокурора Сумской местной прокуратуры, который требовал и получил от обвиняемого 3,5 тыс долларов взятки.

Об этом в своем Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.

"Есть новости по делу прокурора Сумской местной прокуратуры, который воспользовался служебным положением и получил 3500 долларов неправомерной выгоды от обвиняемого. Вручили ему обвинительный акт и сегодня направили обвинительный акт в суд", - написала она.

Варченко напомнила, что прокурор получил деньги за заключение соглашения о признании виновности, согласно которому обвиняемый получит наказание не связанное с лишением свободы.

Следователи Центрального аппарата ГБР во время досудебного расследования установили, что таким образом прокурор намеревался решить свои финансовые проблемы.

Схему сотрудник прокуратуры провернул через адвоката обвиняемого, которому задолжал деньги.

"Адвокат дал обличительные показания, поэтому ждем приговора суда. Перед законом сумской прокурор будет отвечать по ч. 3 статьи 368 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества", - отметила Варченко.

Как сообщали Українські Новини, ГБР поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне.

ГБР задержало директора Национального природного парка в Ровенской области при получении взятки $5 тыс.

В конце июня ГБР завершило досудебное следствие по делу оборотней в погонах. Следователи ГБР разоблачили организованную преступную группировку, членами которого были действующие и бывшие правоохранители.

 

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