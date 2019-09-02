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02 сентября 2019, понедельник, 12:03 98
Президент 2019-09-02T14:45:06+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет предоставить народу право подавать законопроекты

Зеленский хочет предоставить народу право подавать законопроекты

Владимир Зеленский. Скриншот трансляции
Владимир Зеленский. Скриншот трансляции "Рада"

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде предоставить народу право законодательной инициативы.

Об этом говорится в законопроекте №1015 от 29 августа, передают Українськi Новини.

Соответствующие изменения предлагается внести в Конституцию.

На данный момент она определяет, что право законодательной инициативы принадлежит Президенту, Кабинету Министров и депутатам Рады.

Зеленский предлагает дополнить этот перечень народом.

При этом конкретная процедура регистрации законопроектов гражданами в данном законопроекте не прописана.

Зеленский предлагает закрепить в Конституции, что право законодательной инициативы народа реализуется в порядке, определенном законами.

Законопроекта, который бы определял такой порядок, Президент пока не вносил.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагает Раде сократить конституционный состав парламента с 450 до 300 депутатов и ввести пропорциональную избирательную систему.

Также Зеленский предлагает Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

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