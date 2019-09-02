Зеленский хочет предоставить народу право подавать законопроекты

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде предоставить народу право законодательной инициативы.\r\nОб этом говорится в законопроекте №1015 от 29 августа, передают Українськi Новини.\r\nСоответствующие изменения предлагается внести в Конституцию.\r\nНа данный момент она определяет, что право законодательной инициативы принадлежит Президенту, Кабинету Министров и депутатам Рады.\r\nЗеленский предлагает дополнить этот перечень народом.\r\nПри этом конкретная процедура регистрации законопроектов гражданами в данном законопроекте не прописана.\r\nЗеленский предлагает закрепить в Конституции, что право законодательной инициативы народа реализуется в порядке, определенном законами.\r\nЗаконопроекта, который бы определял такой порядок, Президент пока не вносил.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагает Раде сократить конституционный состав парламента с 450 до 300 депутатов и ввести пропорциональную избирательную систему.\r\nТакже Зеленский предлагает Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.