Зеленский хочет предоставить народу право подавать законопроекты

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде предоставить народу право законодательной инициативы.

Об этом говорится в законопроекте №1015 от 29 августа, передают Українськi Новини.

Соответствующие изменения предлагается внести в Конституцию.

На данный момент она определяет, что право законодательной инициативы принадлежит Президенту, Кабинету Министров и депутатам Рады.

Зеленский предлагает дополнить этот перечень народом.

При этом конкретная процедура регистрации законопроектов гражданами в данном законопроекте не прописана.

Зеленский предлагает закрепить в Конституции, что право законодательной инициативы народа реализуется в порядке, определенном законами.

Законопроекта, который бы определял такой порядок, Президент пока не вносил.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагает Раде сократить конституционный состав парламента с 450 до 300 депутатов и ввести пропорциональную избирательную систему.

Также Зеленский предлагает Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.