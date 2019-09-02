Жена нового министра обороны - кандидат в депутаты от партии Вакарчука

Жена нового министра обороны Андрея Загороднюка Алина Свидерская баллотировалась в депутаты Верховной Рады по списку партии Святослава Вакарчука "Голос".

Об этом сообщает "Страна".

Так, Свидерская была в списке парии "Голос" под № 19. В парламент прошли всего 17 кандидатов от "Голоса".

30-летняя супруга нового министра - выпускница Киево-Могилянской академии. После обучения в Украине она изучала право в британском Кембридже. В 2015 году она была советницей министра экономики Абромавичюса по вопросам дерегуляции. Его сейчас назначили главой "Укроборонпрома".

Пять лет назад Алина Свидерская рассказывала о своем обучении в Англии по стипендии от фонда Сороса.

"Я училась в Кембридже на стипендии Сороса. Получила две стипендии. Одну стипендию Пинчука, которая покрывала полностью все, и вторая стипендия Сороса - она тоже все покрывала. Я выбрала стипендию Сороса. Мне покрывали все расходы, вплоть до билетов туда и обратно, деньги на питание, перелеты, у меня оставалось еще на путешествия по всему миру, - все за счет стипендии", - рассказала Свидерская.

Сейчас супруга министра обороны руководит ООО "Айсе хидро юкрейн". Фирма занимается работает в области электроэнергетики. Владеет этой фирмой норвежская компания AICE Hydro AS. В ней основные владельцы - граждане Норвегии и Дании. Алине Свидерской принадлежит в норвежской фирме 4,06% капитала. Об этом сам новый министр сообщил в своей декларации.

Фирма "Айсе хидро юкрейн", которой руководит Алина Свидерская, занимается постройкой мини-гидроэлектростанций в Украине. В частности, готовится строительство мини-гидроэлектростанции в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

Летом прошлого года на сайте Новоград-Волынского горсовета появилась информация, что депутаты горсовета обратились в Житомирскую облгосадминистрацию по поводу возможных негативных последствий в случае строительства мини-ГЭС. По мнению депутатов, из-за выбора места расположения плотины возникла критическая ситуация вокруг водозабора города Новоград-Волынский.

Норвежская компания AICE Hydro AS, 4% капитала которой у жены задекларировал новый министр обороны, также является владельцем еще одной украинской фирмы "Экоресурсбуд". Последняя занимается реконструкцией мини-ГЭС "Жураки" в Борогодчанском районе Ивано-Франковской области.

Как сообщали Українські Новини, новый министр обороны держит наличными 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов