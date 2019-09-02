Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион (ВО "Свобода") обвинила нового министра образования и науки Анну Новосад в безграмотности.\r\nОб этом Фарион написала на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"Другого, конечно, я и не ожидала. Однако сделать минимум ДЕВЯТЬ ошибок разного характера - от синтаксических, грамматических до стилистических - Азарову было тоже под силу. Действительно, зе-команда - это пионеры Партии регионов. Вот и имеем новую-старую пионерку. Может, этой Новосад пойти на какие-то курсы по украинской безграмотности... министр-плагиатор Гриневич ушла, министр-безграмотность в дверь", - написала Фарион и прикрепила фото поста Новосад с исправленными ошибками.\r\n\r\nФото: facebook.com\/Ирина Фарион\r\nКак сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила министром науки и образования депутата от фракции "Слуга народа" Анну Новосад.\r\nМинистр образования Анна Новосад ездит на Toyota Yaris, не имеет своего жилья и получила 754 тыс. гривен за год.\r\n