Фаріон знайшла 9 помилок в пості нового міністра освіти і обіцяє розповідати про них лекції студентам

Колишній депутат Верховної Ради Ірина Фаріон (ВО "Свобода") звинуватила нового міністра освіти і науки Ганну Новосад в безграмотності.

Про це Фаріон написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Іншого, звісно, я й не очікувала. Проте зробити щонайменше ДЕВ'ЯТЬ помилок різного характеру - від синтаксичних, граматичних до стилістичних - азарову було теж під силу. Направду, зе-команда - то піонери партії регіонів. От і маємо нову-стару піонерку. Може б, цій Новосад піти на якісь курси з української безграмотности.... Міністр-плагіятор Гриневич пішла, міністр-безграмотність у двері", - написала Фаріон та прикріпила фото посту Новосад із виправленими помилками.

Фото: facebook.com/Ірина Фаріон

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила міністром науки і освіти депутата від фракції "Слуга народу" Анну Новосад.

Міністр освіти Анна Новосад їздить на Toyota Yaris, не має свого житла і отримала 754 тис. гривень за рік.