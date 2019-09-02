підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Фаріон знайшла 9 помилок в пості нового міністра освіти і обіцяє розповідати про них лекції студентам
02 вересня 2019, понеділок, 10:11 48
Політика 2019-09-02T11:30:03+03:00
Українські Новини
Фаріон знайшла 9 помилок в пості нового міністра освіти і обіцяє розповідати про них лекції студентам

Фаріон знайшла 9 помилок в пості нового міністра освіти і обіцяє розповідати про них лекції студентам

Колишній депутат Верховної Ради Ірина Фаріон (ВО "Свобода") звинуватила нового міністра освіти і науки Ганну Новосад в безграмотності.

Про це Фаріон написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Іншого, звісно, я й не очікувала. Проте зробити щонайменше ДЕВ'ЯТЬ помилок різного характеру - від синтаксичних, граматичних до стилістичних - азарову було теж під силу. Направду, зе-команда - то піонери партії регіонів. От і маємо нову-стару піонерку. Може б, цій Новосад піти на якісь курси з української безграмотности.... Міністр-плагіятор Гриневич пішла, міністр-безграмотність у двері", -  написала Фаріон та прикріпила фото посту Новосад із виправленими помилками.

Фото: facebook.com/Ирина ФаріонФото: facebook.com/Ірина Фаріон

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила міністром науки і освіти депутата від фракції "Слуга народу"  Анну Новосад.

Міністр освіти Анна Новосад їздить на Toyota Yaris, не має свого житла і отримала 754 тис. гривень за рік.

 

Більше новин про: Ірина Фаріон Міністр освіти Анна Новосад

Архів
Новини
Рада може прийняти закон про скасування депутатської недоторканності 3 вересня 12:03
Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів 11:49
Рубль впав в ціні 11:39
Для відновлення інфраструктури необхідно вирішити питання менеджмент, і лише згодом фінансів, - Голик 11:37
Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель 11:36
більше новин
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на реформи, - думка 09:39
Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо 22:17
Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель 11:36
більше новин
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
Завтра аеропорт "Київ" закривається на реконструкцію 11:07
Зеленський закликав прийняти законопроект, що захищає мови і права нацменшин України 22:50
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл. Скріншот відео
Українець Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням 08:06
У Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще 18:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok