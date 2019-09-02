Фаріон знайшла 9 помилок в пості нового міністра освіти і обіцяє розповідати про них лекції студентам

Колишній депутат Верховної Ради Ірина Фаріон (ВО "Свобода") звинуватила нового міністра освіти і науки Ганну Новосад в безграмотності.\r\nПро це Фаріон написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.\r\n"Іншого, звісно, я й не очікувала. Проте зробити щонайменше ДЕВ'ЯТЬ помилок різного характеру - від синтаксичних, граматичних до стилістичних - азарову було теж під силу. Направду, зе-команда - то піонери партії регіонів. От і маємо нову-стару піонерку. Може б, цій Новосад піти на якісь курси з української безграмотности.... Міністр-плагіятор Гриневич пішла, міністр-безграмотність у двері", - написала Фаріон та прикріпила фото посту Новосад із виправленими помилками.\r\n\r\nФото: facebook.com\/Ірина Фаріон\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила міністром науки і освіти депутата від фракції "Слуга народу" Анну Новосад.\r\nМіністр освіти Анна Новосад їздить на Toyota Yaris, не має свого житла і отримала 754 тис. гривень за рік.\r\n