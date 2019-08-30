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30 августа 2019, пятница, 21:38 52
Америка 2019-08-30T21:38:46+03:00
Українські Новини
На США надвигается сильный ураган "Дориан", объявлено ЧП: из-за него Трамп отменил визит в Польшу

На США надвигается сильный ураган "Дориан", объявлено ЧП: из-за него Трамп отменил визит в Польшу

На американскую Флориду надвигается мощный ураган Дориан, в связи с которым президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на территории штата и отменил визит в Польшу. Об этом сообщает CNN.

Власть также призвала жителей запастись едой, водой и лекарствами, которых хватит хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана.

По данным синоптиков, в приближением к суши ураган усиливается.

Губернатор Флориды Рональд Де Сантис уже объявил чрезвычайное положение в штате, готовясь к возможному ущерба через штормовые волны, ливни и сильный ветер.

"Все жители Флориды на восточном побережье должны заготовить запасы на семь дней, подготовить свои дома и внимательно следить за движением шторма", - написал в Twitter Де Сантис.

Тем временем формирования урагана сняли спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований США. "Дориан" уже прошел Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Он вызвал наводнения и перебои с электроэнергией на двух островах Пуэрто-Рико, однако значительный ущерб территория не претерпела.

Как сообщали Українські Новини, сстреча Трампа и Зеленского в Польше не состоится из-за урагана "Дориан".

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