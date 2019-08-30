На США надвигается сильный ураган "Дориан", объявлено ЧП: из-за него Трамп отменил визит в Польшу

На американскую Флориду надвигается мощный ураган Дориан, в связи с которым президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на территории штата и отменил визит в Польшу. Об этом сообщает CNN.\r\nВласть также призвала жителей запастись едой, водой и лекарствами, которых хватит хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана.\r\nПо данным синоптиков, в приближением к суши ураган усиливается.\r\nГубернатор Флориды Рональд Де Сантис уже объявил чрезвычайное положение в штате, готовясь к возможному ущерба через штормовые волны, ливни и сильный ветер.\r\n"Все жители Флориды на восточном побережье должны заготовить запасы на семь дней, подготовить свои дома и внимательно следить за движением шторма", - написал в Twitter Де Сантис.\r\nТем временем формирования урагана сняли спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований США. "Дориан" уже прошел Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Он вызвал наводнения и перебои с электроэнергией на двух островах Пуэрто-Рико, однако значительный ущерб территория не претерпела.\r\n\r\nThis visible satellite animation from NOAA’s #GOES16 shows #TropicalStormDorian moving closer to the #VirginIslands and #PuertoRico this morning. Get the latest @NHC_Atlantic update here: https:\/\/t.co\/oMuv0mLHtC pic.twitter.com\/3sDHWXKo5t\r\n— NOAA Satellites PA (@NOAASatellitePA) August 28, 2019\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNight Falls on Dorian: NOAA's #GOES16 captures #HurricaneDorian, as day turns to night across the #Atlantic. Updates: @NHC_Atlantic pic.twitter.com\/zqeh98JSZL\r\n— NOAA Satellites PA (@NOAASatellitePA) August 29, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, сстреча Трампа и Зеленского в Польше не состоится из-за урагана "Дориан".