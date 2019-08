На США надвигается сильный ураган "Дориан", объявлено ЧП: из-за него Трамп отменил визит в Польшу

Власть также призвала жителей запастись едой, водой и лекарствами, которых хватит хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана.

По данным синоптиков, в приближением к суши ураган усиливается.

Губернатор Флориды Рональд Де Сантис уже объявил чрезвычайное положение в штате, готовясь к возможному ущерба через штормовые волны, ливни и сильный ветер.

"Все жители Флориды на восточном побережье должны заготовить запасы на семь дней, подготовить свои дома и внимательно следить за движением шторма", - написал в Twitter Де Сантис.

Тем временем формирования урагана сняли спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований США. "Дориан" уже прошел Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Он вызвал наводнения и перебои с электроэнергией на двух островах Пуэрто-Рико, однако значительный ущерб территория не претерпела.

This visible satellite animation from NOAA’s #GOES16 shows #TropicalStormDorian moving closer to the #VirginIslands and #PuertoRico this morning. Get the latest @NHC_Atlantic update here: https://t.co/oMuv0mLHtC pic.twitter.com/3sDHWXKo5t