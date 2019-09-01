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01 вересня 2019, неділя, 23:42 5
Політика 2019-09-02T00:45:01+03:00
Українські Новини
Трамп поїхав грати в гольф під час урагану "Доріан" замість візиту до Польщі

Трамп поїхав грати в гольф під час урагану "Доріан" замість візиту до Польщі

Американський президент Дональд Трамп скасував свій офіційний візит в Польщу через наближення урагану "Доріан", але замість цього в суботу грав у гольф. Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні сказано, що частину суботнього дня Трамп провів граючи в гольф, тоді як міг перебувати в Польщі на заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Після того як Трамп офіційно скасував візит до Польщі, він відправився в сільську президентську резиденцію Кемп-Девід (штат Меріленд).

Також інсайдери розповіли про те, що Трамп пів дня в суботу грав в гольф у своєму приватному гольф-клубі в Північній Вірджинії. Туди він літав на вертольоті з сільського президентського притулку.

Також стало відомо, що кожна година Трамп отримував інформацію про те, як належить ситуація з ураганом.

У кінці дня, після того Трамп пограв гольф, він провів спеціальний інструктаж з шторму.

Також за час гри в гольф Трамп регулярно публікував твіти у своєму мікроблозі - про ситуацію з ураганом, вибори і міркування про телеканал FoxNews.

Як повідомляли Українські Новини, ураган "Доріан" може стати найпотужнішим в історії США: він посилився до максимальної категорії.

На США насувався сильний ураган "Доріан", оголошено НС: з-за нього Трамп скасував візит до Польщі.

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