Ураган "Доріан" може стати найпотужнішим в історії США: він посилився до максимальної категорії

Ураган Доріан в Атлантичному океані, посилився до п'ятої (максимальної) категорії за шкалою Саффіра — Сімпсона, повідомляє Associated Press.

Швидкість вітру в його центрі досягає 260 кілометрів на годину. Очікується, що через кілька годин ураган досягне Багамських островів, а до вечора 2 вересня — узбережжя Флориди.

Зазвичай в Атлантиці за сезон формується не більше одного урагану п'ятої категорії.

В 2018 році ураган п'ятої категорії Майкл став причиною загибелі 74 осіб. Фінансовий збиток від нього оцінювався в 25 мільярдів доларів.

За повідомленням Національного центру США по спостереженню за ураганами, "Доріан" досяг узбережжя Багамських островів. До вечора 2 вересня стихія наблизиться до Флориді, принісши з собою "загрожують життю людей штормові хвилі і сильні дощі".

Також ЗМІ передають, що ураган накрив Илбоу-Кей на островах Абак. Там зафіксована швидкість вітру 298 кілометрів на годину.

Як повідомляли Українські Новини, на США насувався сильний ураган "Доріан", оголошено НС: з-за нього Трамп скасував візит до Польщі.

Зустріч Трампа і Зеленського у Польщі не відбулася з-за урагану "Доріан".