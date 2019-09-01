підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
01 вересня 2019, неділя, 22:31 76
Америка 2019-09-02T00:15:01+03:00
Українські Новини
Ураган "Доріан" може стати найпотужнішим в історії США: він посилився до максимальної категорії

Ураган "Доріан" може стати найпотужнішим в історії США: він посилився до максимальної категорії

Ураган Доріан в Атлантичному океані, посилився до п'ятої (максимальної) категорії за шкалою Саффіра — Сімпсона, повідомляє Associated Press.

Швидкість вітру в його центрі досягає 260 кілометрів на годину. Очікується, що через кілька годин ураган досягне Багамських островів, а до вечора 2 вересня — узбережжя Флориди.

Зазвичай в Атлантиці за сезон формується не більше одного урагану п'ятої категорії.

В 2018 році ураган п'ятої категорії Майкл став причиною загибелі 74 осіб. Фінансовий збиток від нього оцінювався в 25 мільярдів доларів.

За повідомленням Національного центру США по спостереженню за ураганами, "Доріан" досяг узбережжя Багамських островів. До вечора 2 вересня стихія наблизиться до Флориді, принісши з собою "загрожують життю людей штормові хвилі і сильні дощі".

Також ЗМІ передають, що ураган накрив Илбоу-Кей на островах Абак. Там зафіксована швидкість вітру 298 кілометрів на годину.

Як повідомляли Українські Новини, на США насувався сильний ураган "Доріан", оголошено НС: з-за нього Трамп скасував візит до Польщі.

Зустріч Трампа і Зеленського у Польщі не відбулася з-за урагану "Доріан".
Архів
Новини
Трамп поїхав грати в гольф під час урагану "Доріан" замість візиту до Польщі 23:42
Ураган "Доріан" може стати найпотужнішим в історії США: він посилився до максимальної категорії 22:31
Мироїди і кровопивці: Коломойський розповів про МВФ, Євросоюз і США і порадив оголосити дефолт 21:39
Відносини між Україною і США ніколи не були міцніші, - віце-президент США Пенс 21:13
У Балтійському морі Євросоюз обмежить вилов риби 20:47
більше новин
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
Затримання шахраїв в Києві. Фото: Андрій Богдан/Фейсбук
Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі" 09:03
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Зеленський розповів, про що Богдан постійно шепоче йому на вухо 22:17
більше новин
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
Затримання шахраїв в Києві. Фото: Андрій Богдан/Фейсбук
Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі" 09:03
Зеленський звільнив 16 голів райадміністрацій у Дніпропетровській області 11:18
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл. Скріншот відео
Українець Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням 08:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok