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01 сентября 2019, воскресенье, 22:10 372
Политика 2019-09-01T23:13:17+03:00
Українські Новини
Сегодня боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ

Сегодня боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного "минскими соглашениями" оружия - минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщали Українські Новини, 1 сентября боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия: ранен боец.

31 августа на Донбассе погиб украинский военный, выполняя боевое задание.


Ранее четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС.

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