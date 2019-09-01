Сегодня боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\nПротивник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного "минскими соглашениями" оружия - минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nКак сообщали Українські Новини, 1 сентября боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия: ранен боец.\r\n31 августа на Донбассе погиб украинский военный, выполняя боевое задание.Ранее четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС.