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  • Мироеды и кровопийцы: Коломойский рассказал про МВФ, Евросоюз и США и посоветовал объявить дефолт
01 сентября 2019, воскресенье, 21:39 23
Политика 2019-09-01T21:39:38+03:00
Українські Новини
Мироеды и кровопийцы: Коломойский рассказал про МВФ, Евросоюз и США и посоветовал объявить дефолт

Мироеды и кровопийцы: Коломойский рассказал про МВФ, Евросоюз и США и посоветовал объявить дефолт

Олигарх Игорь Коломойский раскритиковал действия Международного валютного фонда, а также Евросоюза и США по отношению к Украине. Он жестко высказался по отношению к западным партнерам Украины во время интервью изданию Цензор.Нет.

По мысли Коломойского, если Запад не хочет, чтобы русские танки продвинулись дальше Донецка, то нужно материально помочь Украине. "Если США и ЕС хотят, чтобы русские танки стояли возле Донецка, а не возле Львова, то это стоит денег…" - заявил бизнесмен.

Однако, по его словам, денег Украина практически не увидела, так как по большому счету не нужна Западу.

"МВФ дал 15 миллиардов, а обратно забрал 13 - они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует…" - констатировал Коломойский.

Дефолт он назвал "честным заявлением о своей неплатежеспособности» и «первым этапом очищения и выздоровления".

"Мы при Арсении Петровиче (Яценюке, экс-премьере Украине — прим. ВЗГЛЯД) были фактически в дефолте. Он сказал, что мы отдать долги не можем, и ему МВФ сказал: "Иди к Франклину Темплтону, договаривайся, делай haircut". Да, дефолт, если у тебя нечем отдавать, не надо пугаться этого. У нас миллионы наших граждан в дефолте, они вынуждены уезжать из страны, чтобы заработать там где-то, потому что здесь доходы не растут", — заявил бизнесмен. 

Напомним, что Коломойский предсказал, что депутаты "Слуги народа" точно будут "бл*довать".

Так ранее Коломойский рассказал, почему не приехал поздравить Зеленского с инаугурацией.

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