Мироїди і кровопивці: Коломойський розповів про МВФ, Євросоюз і США і порадив оголосити дефолт

Олігарх Ігор Коломойський розкритикував дії Міжнародного валютного фонду, а також Євросоюзу і США по відношенню до України. Він жорстко висловився по відношенню до західних партнерів України під час інтерв'ю виданню Цензор.Нет.

На думку Коломойського, якщо Захід не хоче, аби російські танки просунулися далі Донецька, то потрібно матеріально допомогти Україні. "Якщо США і ЄС хочуть, щоб російські танки стояли біля Донецька, а не біля Львова, то це коштує грошей..." - заявив бізнесмен.

Однак, за його словами, грошей Україна практично не побачила, так як за великим рахунком не потрібна Заходу.

"МВФ дав 15 мільярдів, а назад забрав 13 - вони чисті глитаї і кровопивці. Їх Україна як така не цікавить..." - констатував Коломойський.

Дефолт він назвав "чесним заявою про свою неплатоспроможність» і «першим етапом очищення і одужання".

"Ми при Арсенії Петровичу (Яценюку, екс-прем'єру Україні — прим. ред) були фактично в дефолті. Він сказав, що ми віддати борги не можемо, і йому МВФ сказав: "Іди до Франкліна Темплтона, домовляйся, роби haircut". Так, дефолт, якщо у тебе нема чим віддавати, не треба лякатися цього. У нас мільйони наших громадян дефолт, вони змушені виїжджати з країни, щоб заробити там десь, бо тут доходи не ростуть", — заявив бізнесмен.

Нагадаємо, що Коломойський передбачив, що депутати "Слуги народу" точно будуть "бл*довувати".

Так раніше Коломойський розповів, чому не приїхав привітати Зеленського з інавгурацією.