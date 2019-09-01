Отношения между Украиной и США никогда не были прочнее, - вице-президент США Пенс

Под руководством Президента Дональда Трампа отношения между Украиной и США никогда не были прочнее. Об этом сказал вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Польше, которую транслировал канал FoxNews, передают Українськi Новини.

"Отличная встреча с Президентом Украины Зеленским сегодня для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Под руководством Президента Дональда Трампа отношения между Украиной и США никогда не были прочнее!" - написал вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в микроблоге Twitter, комментируя встречу с Президентом Владимиром Зеленским в Польше.

Как сообщали Українськi Новини, Пенс во время встречи с Зеленским в Польше заверил его в дальнейшей поддержке США народа Украины, в частности по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая Крым.

Зеленский 31 августа - 1 сентября посещает Польшу для встреч с властями и участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Зеленский планировал провести в Варшаве встречу с Президентом США Дональдом Трампом, однако он отменил визит в Польшу из-за угрозы урагана во Флориде.