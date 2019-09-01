Відносини між Україною і США ніколи не були міцніші, - віце-президент США Пенс

Під керівництвом Президента Дональда Трампа відносини між Україною і США ніколи не були міцніші. Про це сказав віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Польщі, яку транслював канал FoxNews, передають Українські Новини.

"Відмінна зустріч з Президентом України Зеленським сьогодні для обговорення питань безпеки, енергетики, економічного зростання і прогресу його програми реформ. Під керівництвом Президента Дональда Трампа відносини між Україною і США ніколи не були міцніші!" - написав віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс в мікроблозі Twitter, коментуючи зустріч з Президентом Володимиром Зеленським у Польщі.

Як повідомляли Українські Новини, Пенс під час зустрічі із Зеленським у Польщі запевнив у подальшій підтримці США народу України, зокрема з питань безпеці і територіальній цілісності, включаючи Крим.

Зеленський 31 серпня - 1 вересня відвідає Польщу для зустрічей з владою і участі в заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Зеленський планував провести у Варшаві зустріч з Президентом США Дональдом Трампом, однак він скасував візит до Польщі через загрозу урагану у Флориді.