США продолжат поддерживать Украину в вопросах безопасности и территориальной целостности, - вице-президент США Пенс

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину в вопросах безопасности и территориальной целостности.

Об этом сказал вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Польше, которую транслировал канал FoxNews, передают Українськi Новини.



Он отметил, что США с 2014 года поддерживают народ Украины и ее территориальную целостность.



"Мы и далее продолжим поддерживать народ Украины, в частности по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая Крым", - заверил Пенс.



Он сказал, что во время встречи с Зеленским хочет обсудить прогресс в реализации "минских договоренностей", вопросы безопасности, энергонезависимости, прогресс в проведении реформ в Украине, а также возможное сотрудничество в вопросах энергетики и экономики.



Пенс передал Зеленскому поздравления от Президента США Дональда Трампа с сильным стартом как Президента Украины.



Зеленский заверил Пенса, что он и его команда настроены не только бороться с коррупцией, но и победить ее и дать возможность бизнесу и экономике работать в Украине.



Президент Украины также заявил, что он и его команда хотят запустить все главные реформы, которых ожидают украинцы, в течение первого года их власти.

Зеленский поблагодарил США за оказываемую финансовую и военную помощь Украине.



Он высказал надежду, что в Украине скоро будет мир, и заверил, что все для этого делает.



Как сообщали Українськi Новини, Бельгия поддерживает возобновление "нормандского формата" в переговорах по Донбассу.



Также Зеленский призвал Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.





