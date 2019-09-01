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01 сентября 2019, воскресенье, 19:49 40
Внешняя политика 2019-09-01T21:15:01+03:00
Українські Новини
США продолжат поддерживать Украину в вопросах безопасности и территориальной целостности, - вице-президент США

США продолжат поддерживать Украину в вопросах безопасности и территориальной целостности, - вице-президент США Пенс

Зеленский и Пенс. Фото: пресс-служба Президента
Зеленский и Пенс. Фото: пресс-служба Президента

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину в вопросах безопасности и территориальной целостности.

Об этом сказал вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Польше, которую транслировал канал FoxNews, передают Українськi Новини.

Он отметил, что США с 2014 года поддерживают народ Украины и ее территориальную целостность.

"Мы и далее продолжим поддерживать народ Украины, в частности по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая Крым", - заверил Пенс.

Он сказал, что во время встречи с Зеленским хочет обсудить прогресс в реализации "минских договоренностей", вопросы безопасности, энергонезависимости, прогресс в проведении реформ в Украине, а также возможное сотрудничество в вопросах энергетики и экономики.

Пенс передал Зеленскому поздравления от Президента США Дональда Трампа с сильным стартом как Президента Украины.

Зеленский заверил Пенса, что он и его команда настроены не только бороться с коррупцией, но и победить ее и дать возможность бизнесу и экономике работать в Украине.

Президент Украины также заявил, что он и его команда хотят запустить все главные реформы, которых ожидают украинцы, в течение первого года их власти.
Зеленский поблагодарил США за оказываемую финансовую и военную помощь Украине.

Он высказал надежду, что в Украине скоро будет мир, и заверил, что все для этого делает.

Как сообщали Українськi Новини, Бельгия поддерживает возобновление "нормандского формата" в переговорах по Донбассу

Также Зеленский призвал Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса


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