Дуда заявил, что Польша потребует от Германии денег за Вторую мировую войну

Польша в ближайшее время "выставит счет" Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда во время памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины нападения Германии на Польшу, передает Der Spiegel.

Дуда подчеркнул, что репарационные выплаты со стороны Германии являются "вопросом ответственности и морали", так как Вторая мировая война нанесла большой ущерб Польше.

По словам президента Польши, в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по вопросам репараций. Комиссия уже в ближайшее время обнародует свой окончательный доклад относительно общего количества репараций, которые должна будет выплатить Германия.

Кроме того, Дуда отметил, что, несмотря на события прошлого, Польша и Германия сейчас имеют хорошие отношения, которые являются "примером для подражания".

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