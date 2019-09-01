Нардепы от "Слуги народа" не знают, что такое САП

Трое из четырех нардепов от "Слуги народа" в первый день работы новой Верховной Рады не смогли расшифровать аббревиатуру САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура).

Об этом сообщает УП со ссылкой на Bihus.Info.



Так, нардеп Сергей Гривко по просьбе расшифровать аббревиатуру САП сказал: "Я еще учусь, простите, но я не расшифрую".



Еще один депутат Денис Герман смог расшифровать аббревиатуру ГБР (Государственное бюро расследований), но не знал, что такое САП и АРМА (Агентство по розыску и менеджмента активов). Фамилия руководителя САП Назара Холодницкого ему также было незнакома.



Депутат Ольга Коваль также не смогла расшифровать аббревиатуру САП.

"Я слышала, но я боюсь ошибиться", - сказала она.



Кроме того, депутат Андрей Клочко не смог ответить, что такое АРМА.



"Я знаю, но не буду сейчас отвечать", - сказал он.



Не смогла расшифровать аббревиатуру АРМА также депутат Алина Загоруйко. Однако она знала, чем отличается САП и ГБР, а также кто возглавляет САП и НАБУ.



Еще один депутат от "Слуги народа" Дмитрий Костюк, который хочет работать в аграрном комитете, не смог сказать, сколько квадратных метров земли в одном гектаре (10000 - ред.).

"А вот не буду отвечать на вопросы. Потому что за одним вопросом будет второе, потом третье, а потом пойдут такие вопросы, которые ну совсем не буду знать", - сказал он.







Напомним, 29 августа новая Рада 9-го созыва вступила в полномочия и открыла 1-ю сессию. Первая сессия Рады 9-го созыва продлится до февраля, вторая откроется 4 февраля.



Тем временем Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.





