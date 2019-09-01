Голова Херсонської ОДА Гусєв за рік отримав 2,7 млн гривень доходів

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв задекларував 2 685 254 гривні доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією в декларації, зарплата Гусєва становила 591 806 гривень, дохід від підприємницької діяльності - 1 783 968 гривень, гонорари та інші виплати відповідно до цивільно-правових угод - 260 053 гривні, дохід від надання майна в оренду - 10 000 гривень, відсотки від депозитів у банках - 39 427 гривень.

Його дружина Ольга Гусєва задекларувала зарплати 26 061 гривню.

Голова ОДА задекларував готівкою 20 000 доларів, його дружина - 300 000 гривень.

На депозитах у банках він зберігає 27 493 гривні та 50 346 доларів, дружина - 190 гривень.

У власності Гусєва знаходиться квартира площею 55,2 кв. м у Києві, квартира площею 120 кв. м у Києві, в його дружини у власності 50% квартири площею 29,81 кв. м у Херсоні, дачний будинок площею 20 кв. м у Херсоні і земельна ділянка площею 504 кв. м.

Також Гусєв задекларував об'єкт незавершеного будівництва - квартиру площею 135,89 кв. м у Києві.

У його власності автомобіль Infiniti Q30 2017 року випуску, в його дружини автомобіль Toyota Camry 2007 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, призначений Зеленським губернатор Гусєв при Порошенку називав його "популістом" і "нечесним".