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31 августа 2019, суббота, 22:50 38
Президент 2019-08-31T23:05:56+03:00
Українські Новини
Зеленский призвал принять законопроект, защищающий языки и права нацменьшинств Украины

Зеленский призвал принять законопроект, защищающий языки и права нацменьшинств Украины

Владимир Зеленский. Скриншот программы телеканала 1+1
Владимир Зеленский. Скриншот программы телеканала 1+1

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо разработать законопроект о защите прав меньшинств. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1". 

Зеленский добавил, что в законопроекте должны быть определены язык и вера меньшинств.

"Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права. Если человек знает украинский язык, изучает, если он для него не родной, но он пытается его знать, но для него родной татарский, русский, венгерский, какая разница? И дети этого человека они уже все говорят на украинском. Или внуки. А если человек этот работал 40, 50 лет на эту страну? Если так было, он работал на Украину, когда она была еще в составе СССР, он что, не такой человек? Что-то изменилось? Поэтому надо защищать права меньшинств, я уверен. Найти эту модель, о которой я сказал", - сказал Владимир Зеленский. 

Как сообщали Українські Новини, Порошенко заявление Богдана о русском языке на Донбассе назвал пророссийским реваншем.

Тем временем Владимир Зеленский против ущемления русского языка и языков других нацменьшинств.

Больше новостей о: Языковой вопрос Языки Права и интересы нацменьшинств Владимир Зеленский Права нацменьшинств

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