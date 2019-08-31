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31 августа 2019, суббота, 19:13 615
Происшествия 2019-09-02T17:45:21+03:00
Українські Новини
В детском лагере в Ивано-Франковской области случился пожар: погиб сын экс-мэра Бурштина

В детском лагере в Ивано-Франковской области случился пожар: погиб сын экс-мэра Бурштина

Днем 31 августа загорелась сцена на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол", находящегося в селе Сокол Галицкого района. Как сообщили в пресс-службе областного управлении ГСЧС, возгорание было ликвидировано через час  - в 14:41. 

Огонь полностью уничтожил сцены площадью 50 м.кв. На месте пожара спасатели обнаружили тело 17-летнего парня.  По данным портала "Firtka",  погибший - 17-летний сын бывшего городского головы Бурштина Петра Курляка.

По данным спасателей, по состоянию на 31 августа детей в заведении не было.

Напомним, в лагерь "Виктория" в Одессе, где пожар в 2017 году унес жизни троих детей, впервые с момента трагедии заселили детей.

При реконструкции детского лагеря "Виктория", где погибли дети, похитили 1,7 млн гривен.

Отметим, пожар в детском лагере "Виктория" произошел 15 сентября 2017 года в деревянных корпусах.

Также потерпевшие при пожаре в лагере "Виктория" рассказали, что сигнализация постоянно срабатывала, а в ГосЧс заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере "Виктория", на момент пожара была отключена.

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